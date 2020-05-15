Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

В Словении правительство объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Cловения стала первой европейской страной, сделавшей это, после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

В заявлении правительства отмечается, что люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

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Страна с населением два миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию там объявили 12 марта.

"Словения остановила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении - лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

Иностранцам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

14 мая сообщалось , что на фоне эпидемии коронавируса правительство Италии решило временно легализовать мигрантов, которые работают в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве и не имеют вида на жительство.

На утро 15 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 525 420 человек, 303 372 умерли, 1 703 808 выздоровели.