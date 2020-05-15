Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране

Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
15.05.2020, 07:10

Всего в стране заболели коронавирусом 1464 человек, 103 умерли

В Словении правительство объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Cловения стала первой европейской страной, сделавшей это, после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

В заявлении правительства отмечается, что люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Страна с населением два миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию там объявили 12 марта.

"Словения остановила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении - лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

Иностранцам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

  • 14 мая сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса правительство Италии решило временно легализовать мигрантов, которые работают в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве и не имеют вида на жительство.
  • На утро 15 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 525 420 человек, 303 372 умерли, 1 703 808 выздоровели.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Европа словения коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 