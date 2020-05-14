Правительство Италии решило массово легализировать трудовых мигрантов

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На фоне эпидемии коронавируса правительство Италии решило временно легализировать мигрантов, которые работают в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве и не имеют вида на жительство. Об этом сообщает The Local.

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Новые правила позволяют иностранцам получить временный вид на жительство сроком действия на полгода, если они въехали в Италию до 8 марта 2020 года. Это даст им право легально жить и работать в стране с доступом к госуслугам, включая медицинское обслуживание.

Чтобы воспользоваться этим механизмом легализации, работники должны будут доказать, что у них есть опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве, а также подать заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года. Заявителем может быть как работник, так и работодатель.

Ранее сообщалось, что посольство Британии в Украине заявило о том, что Киев проинформировал о введении запрета на выезд своих граждан без отдельного разрешения МИД.

Позже посольство откорректировало текст заявления - о разрешениях для украинцев на выезд из страны в заявлении теперь не упоминается.

В ответ на это МИД Украины опроверг наличие общих ограничений на выезд граждан Украины за границу.

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