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Правительство Италии решило массово легализировать трудовых мигрантов

Правительство Италии решило массово легализировать трудовых мигрантов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
14.05.2020, 16:40

В Италии объявили массовую легализацию трудовых мигрантов

На фоне эпидемии коронавируса правительство Италии решило временно легализировать мигрантов, которые работают в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве и не имеют вида на жительство. Об этом сообщает The Local

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Новые правила позволяют иностранцам получить временный вид на жительство сроком действия на полгода, если они въехали в Италию до 8 марта 2020 года. Это даст им право легально жить и работать в стране с доступом к госуслугам, включая медицинское обслуживание.

Чтобы воспользоваться этим механизмом легализации, работники должны будут доказать, что у них есть опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве, а также подать заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года. Заявителем может быть как работник, так и работодатель.

  • Ранее сообщалось, что посольство Британии в Украине заявило о том, что Киев проинформировал о введении запрета на выезд своих граждан без отдельного разрешения МИД.
  • Позже посольство откорректировало текст заявления - о разрешениях для украинцев на выезд из страны в заявлении теперь не упоминается.
  • В ответ на это МИД Украины опроверг наличие общих ограничений на выезд граждан Украины за границу.

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Владислав Сердюк
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