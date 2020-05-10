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МИД о заявлении Великобритании: Никаких разрешений на выезд не требуется

МИД о заявлении Великобритании: Никаких разрешений на выезд не требуется - Фото
МИД Украины (Фото: LIGA.net)
10.05.2020, 19:13

Законом не установлено никаких дополнительных ограничений для выезда украинцев из страны

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли наличие общих ограничений на выезд граждан Украины за границу, комментируя сообщение посольства Великобритании о якобы необходимости получения разрешений на выезд украинцев. Об этом LIGA.net сообщили в МИД.

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"Никаких общих разрешений и ограничений на выезд МИД не вводил", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

В пресс-службе также заявили, что действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. Подчеркнув при этом, что для противодействия распространению эпидемии COVID-19 в Украине, ранее правительство приняло решение закрыть некоторые пункты пропуска через госграницу для воздушного сообщения. Также в МИД пояснил, что иностранные дипломатические представительства в Украине были информированы о тех пунктов пропуска, которые временно не работают.  

При этом особо отмечается, что МИД не предоставляет разрешения на выезд за границу, и не передавал такую ​​информацию дипломатическим учреждениям.

Ранее в украинских медиа было опубликовано заявление посольства Великобритании в Украине о том, что официальный Киев сообщил партнерам о введении запрета на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел. По состоянию на этот момент посольство уже откорректировало текст заявления и о разрешениях для украинцев на выезд из страны в заявлении теперь не упоминается.

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Игорь Чичкань
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