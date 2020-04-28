Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина не будет помогать мигрантам выезжать на работу в другие страны

Украина не будет помогать мигрантам выезжать на работу в другие страны - Фото
Сбор клубники в Польше (Фото: ЕРА)
28.04.2020, 09:55

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина будет готова пересмотреть эту позицию, когда улучшится ситуация с коронавирусом

Украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности", - отметил он.

При этом украинская сторона понимает потребность в работниках у стран-партнеров. "Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

  • В середине марта сообщалось, что отъезд украинских рабочих может вызвать коллапс в строительном рынке Польши, в котором занято 400 000 человек, и на который приходится 8% ВВП страны.
  • 9 апреля в Польше подсчитали, сколько украинцев вернулись домой.

Читайте также: Заробитчане перевели в Украину рекордные $16 млрд - Всемирный банк

Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
мигранты заробитчане дмитрий кулеба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 