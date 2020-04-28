Украина не будет помогать мигрантам выезжать на работу в другие страны

Сбор клубники в Польше (Фото: ЕРА)

Украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

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"Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности", - отметил он.

При этом украинская сторона понимает потребность в работниках у стран-партнеров. "Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

В середине марта сообщалось, что отъезд украинских рабочих может вызвать коллапс в строительном рынке Польши, в котором занято 400 000 человек, и на который приходится 8% ВВП страны.

9 апреля в Польше подсчитали, сколько украинцев вернулись домой.

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