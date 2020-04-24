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Коронавирус. Кабмин продлил ограничения на пересечение границы

Коронавирус. Кабмин продлил ограничения на пересечение границы - Фото
Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)
24.04.2020, 22:07

Внесены изменения в распоряжение Кабмина № 287 от 14 марта

Кабмин продлил действующие ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

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Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в распоряжение Кабмина № 287 от 14 марта, которым ограничения введены до 24 апреля.

  • 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Согласно распоряжению №287-р, с 00:00 17 марта временно закрылись пункты пропуска через госграницу для международных пассажирских перевозок. С 16 марта временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.
  • 17 марта меры были усилены: перечень ограничений.

Вадим Ребрина
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