Коронавирус. Кабмин продлил ограничения на пересечение границы

12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Согласно распоряжению №287-р, с 00:00 17 марта временно закрылись пункты пропуска через госграницу для международных пассажирских перевозок. С 16 марта временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.