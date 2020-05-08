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Безвизовый режим Украины со странами ЕС сохранится – Кулеба

Безвизовый режим Украины со странами ЕС сохранится – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.05.2020, 12:52

Глава украинского МИД также уверен в сохранении Шенгенской зоны в Евросоюзе

Пересечение границы Евросоюза украинцами в ближайшее время снова будет свободным – таким же, как было с момента ведения безвизового режима с ЕС и до недавних ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью для Левого берега.

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"Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - подчеркнул Кулеба.

При этом он не исключает, что в ближайшем будущем "время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться", по причине возможного обострения эпидемиологической обстановки на той или иной территории ЕС.

По вопросу внутренних границ в Европе, руководитель внешнеполитического ведомства Украины высказал уверенность, что система сохранится в прежнем виде и свободу передвижения внутри самой Шенгенской зоны ограничивать не будут. Поскольку, по мнению Кулебы, Шенгенское соглашение является "фундаментальным достижением и одной из основ Европейского Союза".

Кроме того, украинский министр высказал уверенность, что со временем Украина сможет присоединиться к Шенгенскому соглашению.

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Игорь Чичкань
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МИД Украины шенгенская зона безвиз дмитрий кулеба
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