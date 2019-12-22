Госсекретарь МИД: Угрозы отмены безвиза с ЕС – нет

Андрей Заяц (скриншот видео 5 канала)

Сейчас нет угроз для отмены безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом в интервью Апостроф рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц

"Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - заявил он.

Заяц также добавил, что есть рекомендации, "касающиеся не МИД, а других органов государственной власти". Над ними сейчас и ведется работа.

На этой неделе Украина получила безвиз с Северной Македонией, которая находится на финальной стадии вступления в НАТО.

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