Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Госсекретарь МИД: Угрозы отмены безвиза с ЕС – нет

Госсекретарь МИД: Угрозы отмены безвиза с ЕС – нет - Фото
Андрей Заяц (скриншот видео 5 канала)
22.12.2019, 16:30

Андрей Заяц сообщил, что Украина получила положительную оценку рабочей группы по результатам мониторинга ЕС

Сейчас нет угроз для отмены безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом в интервью Апостроф рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц

"Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - заявил он.

Заяц также добавил, что есть рекомендации, "касающиеся не МИД, а других органов государственной власти". Над ними сейчас и ведется работа.

Читайте также: Работаем над безвизом с Мексикой, заморской Францией - МИД

Напишите нам
безвиз европейский союз андрей заяц
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 