Украинцам открылась еще одна страна Европы: есть безвиз

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Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Оно вступит в силу 22 декабря 2019 года. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы" - написал Заяц.

Украинцы смогут ездить в Северную Македонию с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания. Для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и иммиграции теперь также не нужны визы.

Кроме того, согласно договору возможно бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.