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Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной

Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной - Фото
Фото: depositphotos.com
25.09.2019, 09:10

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подписал безвизовый режим с Колумбией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом глава МИД сообщил в Twitter

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для Украинской. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо", - написал Пристайко. 

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безвиз Колумбия вадим пристайко
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