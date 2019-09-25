Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для Украинской. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо", - написал Пристайко.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

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