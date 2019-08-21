Кабмин утвердил безвизовый режим с Северной Македонией

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Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина, сообщает корреспондент Укринформа.

12 июля посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе.

Украинцы с биометрическими паспортами могут находиться в Северной Македонии в течение 90 дней в 180-дневный период.

31 мая сообщалось, что Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме.

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