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Кабмин утвердил безвизовый режим с Северной Македонией

Кабмин утвердил безвизовый режим с Северной Македонией - Фото
Фото: ЕРА
21.08.2019, 15:14

Украинцы с биометрическими паспортами могут находиться в Северной Македонии в течение 90 дней в 180-дневный период

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина, сообщает корреспондент Укринформа.

12 июля посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе.

Украинцы с биометрическими паспортами могут находиться в Северной Македонии в течение 90 дней в 180-дневный период.

31 мая сообщалось, что Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме

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кабмин македония безвиз виза
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