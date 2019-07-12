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12.07.2019, 18:06

Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме - Фото
Фото: macedonia.mfa.gov.ua

Теперь безвиз между двумя странами будет постоянным

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в республике Северная Македония.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Северной Македонии с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

До сегодняшнего дня безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Последний раз Украина продлевала действие безвизового режима для граждан Северной Македонии в марте этого года.

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31 мая сообщалось, что Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме. 

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Теги: безвизовый режим, северная македония
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