Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

Фото: macedonia.mfa.gov.ua

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в республике Северная Македония.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Северной Македонии с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

До сегодняшнего дня безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Последний раз Украина продлевала действие безвизового режима для граждан Северной Македонии в марте этого года.

Читайте также: Два года безвиза. Сколько украинцев получили загранпаспорта

31 мая сообщалось, что Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме.