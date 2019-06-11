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11.06.2019, 19:05

Два года безвиза. Сколько украинцев получили загранпаспорта

Два года безвиза. Сколько украинцев получили загранпаспорта - Фото
Фото: depositphotos.com

Около 9 миллионов граждан Украины

За два года безвизового режима, с 11 июня 2017-го, около 9 млн украинских граждан получили биометрические паспорта для выезда за границу. Об этом свидетельствуют статистические данные Государственной миграционной службы.

За весь 2017-й паспорта получили более 3 млн граждан, в 2018-м – 5,5 млн, с начала 2019-го – 998 тыс.

Для сравнения, за весь 2016-й, до безвизового режима с Европейским Союзом, было выдано 2,2 млн загранпаспортов.

Как ранее сегодня сообщалось, за два года безвизом воспользовались почти три миллиона украинцев, то есть, пересекли границу с новым биометрическим паспортом. Больше всего украинцев въезжали в Польшу - более 1 млн.

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Теги: безвизовый режим, загранпаспорт
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