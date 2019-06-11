Два года безвиза. Сколько украинцев им воспользовались

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За два года безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались почти три миллиона украинцев, то есть, пересекли границу с новым биометрическим паспортом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Больше всего украинцев въезжали в Польшу - более 1 млн. Менее популярными была граница с Венгрией (350 000 человек), Румынией (245 000) и Словакией (226 000).

Почти 1 млн путешественников воспользовались самолетами, а морской транспорт был наименее популярным - им воспользовались всего около 500 украинцев.

В мае Украина договорилась о безвизовом режиме с Коста-Рикой, но пока что соглашение не вступило в силу. Также страна на финальном этапе переговоров о безвизе с Мексикой.

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