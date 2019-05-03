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03.05.2019, 17:35

Украина поднялась на 25 место в рейтинге влиятельности паспортов

Украина поднялась на 25 место в рейтинге влиятельности паспортов - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы могут посетить 132 страны

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Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов - Global Passport Power Rank 2019Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран. 

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.

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Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы шести территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

Возглавили рейтинг паспортов Объединенные Арабские Эмираты. Жители этой страны могут ездить без визы в 170 стран мира. На втором месте: Люксембург, Финляндия, Германия и Испания. Россия заняла 36 место в рейтинге, Молдова - 39 место, Беларусь - 53.

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Теги: рейтинг, паспорт, виза
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