Названа дата начала действия безвиза с Таиландом для туристов

Фото: depositphotos.com

Решение правительства Таиланда об отмене виз для украинцев, посещающих страну с туристической целью, вступает в силу 14 апреля. Об этом сообщает в Facebook департамент консульской службы МИД.

Таиланд вводит безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток - нужно иметь заграничный биометрический или небиометричний паспорт.

Реклама

Для пребывания в Таиланде более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

В ведомстве напомнили, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.

С 1 марта вступило в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований. Оно предусматривает возможность въезда граждан в страны друг друга по ID-картам (внутренним биометрическим паспортам).