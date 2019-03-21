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21.03.2019, 19:03

Названа дата начала действия безвиза с Таиландом для туристов

Названа дата начала действия безвиза с Таиландом для туристов - Фото
Фото: depositphotos.com

Таиланд вводит безвизовый режим украинских туристов сроком до 30 суток

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Решение правительства Таиланда об отмене виз для украинцев, посещающих страну с туристической целью, вступает в силу 14 апреля. Об этом сообщает в Facebook департамент консульской службы МИД.

Таиланд вводит безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток - нужно иметь заграничный биометрический или небиометричний паспорт. 

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Для пребывания в Таиланде более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

В ведомстве напомнили, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.

С 1 марта вступило в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований. Оно предусматривает возможность въезда граждан в страны друг друга по ID-картам (внутренним биометрическим паспортам).

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Теги: таиланд, безвиз, туристы
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