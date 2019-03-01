Для Украины и Грузии начал действовать режим въезда по ID-картам

Фото: RFE/RL

С 1 марта вступило в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований. Оно предусматривает возможность въезда граждан в страны друг друга по ID-картам (внутренним биометрическим паспортам).

"Это еще один пример укрепления отношений между странами и углубления контактов между людьми", - заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, передает Радио Свобода.

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Идею об отмене загранпаспортов для граждан обеих стран озвучил премьер-министр Владимир Гройсман в ноябре 2017 года в Тбилиси. Соглашение было подписано через год - 5 октября 2018 года. В феврале 2018-го стал известно, что власти Грузии и Украины работают также над вопросом взаимного признания водительских прав.

Ранее сегодня сообщалось, что в Transparency International считают, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.