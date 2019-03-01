Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 16:56

Transparency: Есть вероятность, что Украина потеряет безвиз

Transparency: Есть вероятность, что Украина потеряет безвиз - Фото

В организации считают, что решение КСУ нарушает международные обязательства Украины

Реклама
Реклама

В Transparency International считают, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены. Об этом говорится в заявлении Transparency.

Там отметили, что решение Конституционного суда признать не соответствующей Конституции статью ст. 368-2 УК "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией".

Реклама

В организации также считают, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда по сути предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", - сказал Андрей Боровик, исполнительный директор TI Ukraine.

Transparency не согласна с доводом КСУ о том, что статья 368-2 нарушала принцип презумпции невиновности.

"Даже если будет введен и принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, все закрытые сейчас текущие дела останутся закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия", - сказано в заявлении.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, верховенство закона должно восторжествовать. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", -  сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что "ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан" из-за решения КСУ, поскольку "именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем".

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, безвиз, виза, обогащение, Transparency
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 