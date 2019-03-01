Transparency: Есть вероятность, что Украина потеряет безвиз

В Transparency International считают, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены. Об этом говорится в заявлении Transparency.

Там отметили, что решение Конституционного суда признать не соответствующей Конституции статью ст. 368-2 УК "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией".

Реклама

В организации также считают, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда по сути предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", - сказал Андрей Боровик, исполнительный директор TI Ukraine.

Transparency не согласна с доводом КСУ о том, что статья 368-2 нарушала принцип презумпции невиновности.

"Даже если будет введен и принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, все закрытые сейчас текущие дела останутся закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия", - сказано в заявлении.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, верховенство закона должно восторжествовать. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", - сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что "ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан" из-за решения КСУ, поскольку "именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем".