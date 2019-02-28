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28.02.2019, 14:33

Останется ли безвиз после решения КСУ. Объясняет глава МИД

Останется ли безвиз после решения КСУ. Объясняет глава МИД - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Может возникнуть "кризис доверия" со стороны Евросоюза, говорит Павел Климкин

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Необходимо найти "железобетонное" правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует антикоррупционный вопрос, иначе со стороны Евросоюза будет "серьезный кризис доверия", а на кону – не просто безвизовый режим, а в целом поддержка Украины. Об этом в своем Facebook заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционной статьи УК о незаконном обогащении.

В то же время, Климкин уверен, что "ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан" из-за решения КСУ, поскольку "именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем". Однако борьба с коррупцией – это не просто процесс, а конкретный результат и часть обязательств Украины перед западными партнерами, констатирует глава МИД.

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26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

Полный текст решения КСУ читайте - тут.

Сегодня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду неотложный новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

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Теги: коррупция, МИД, павел климкин, ксу, незаконное обогащение, антикоррупционная статья
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