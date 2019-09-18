Глава МИД анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизе

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке. Об этом он сообщил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, передает УНИАН.

"В Нью-Йорке я планирую подписать очередные два, если получится, три соглашения о безвизовом режиме. Сегодня они были представлены в Кабмин... Надеюсь, что Кабмин поддержит эти предложения. То есть, мы открываем Украину, открываем мир для украинцев", - сказал Пристайко, но, не уточнил, о каких именно странах идет речь.

23 августа сообщалось, что гражданам Украины упростили оформление поездок в Лаос и Шри Ланку.

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