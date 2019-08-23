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МИД: Украинцам упростили оформление поездок в две страны мира

МИД: Украинцам упростили оформление поездок в две страны мира - Фото
Фото: depositphotos.com
23.08.2019, 20:47

В Лаос можно получить электронную визу, а в Шри Ланку - бесплатное электронное подтверждение путешествия

Гражданам Украины упростили оформление поездок в две страны мира - в Лаос и Шри Ланку. Об этом сообщает в Facebook департамент консульской службы МИД.

Украинцы получили возможность оформить электронную визу для туристических поездок в Лаос на срок до 30 дней.

Также в МИД сообщают, что правительство Шри Ланки отменил плату за электронное подтверждение путешествия (Electronic Travel Authorisation - ETA) до 31 января 2020 для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью.

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