МИД: Украинцам упростили оформление поездок в две страны мира

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Гражданам Украины упростили оформление поездок в две страны мира - в Лаос и Шри Ланку. Об этом сообщает в Facebook департамент консульской службы МИД.

Украинцы получили возможность оформить электронную визу для туристических поездок в Лаос на срок до 30 дней.

Также в МИД сообщают, что правительство Шри Ланки отменил плату за электронное подтверждение путешествия (Electronic Travel Authorisation - ETA) до 31 января 2020 для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью.

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