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Один шаг до подписания. Кабмин согласовал безвиз с Колумбией

Один шаг до подписания. Кабмин согласовал безвиз с Колумбией - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 18:16

Подписать соглашение уполномочили Ельченко

Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Кабмин уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать указанное соглашение.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Колумбии смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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кабмин безвиз Колумбия владимир ельченко
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