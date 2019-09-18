Один шаг до подписания. Кабмин согласовал безвиз с Колумбией

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Кабмин уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать указанное соглашение.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Колумбии смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее сегодня глава МИД Вадим Пристайко анонсировал подписание договоров о введении безвизового режима с несколькими странами, но не уточнил, с какими именно.

23 августа сообщалось, что гражданам Украины упростили оформление поездок в Лаос и Шри Ланку.

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