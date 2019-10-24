В ноябре заработает безвиз между Украиной и еще одной страной

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Соглашение об отмене визовых требований для взаимных поездок граждан Украины и Содружества Доминики вступит в силу 13 ноября. Об этом сообщает в Facebook Министерство иностранных дел.

Отмечается, что соглашением предусмотрены взаимные безвизовые путешествия с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кроме того, в соответствии с соглашением долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней будут бесплатными.

19 августа Кабмин утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований, подписанное 15 мая 2019 года в Лондоне.

Содружество Доминики - островное государство на грани Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиникой, площадью 751 кв. км и населением около 72 тыс. Население преимущественно африканцы по происхождению, также на острове проживает около 500 аборигенов-карибов.

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