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Пятилетний план МИД. Безвизовый режим с 14-ю странами: список

Пятилетний план МИД. Безвизовый режим с 14-ю странами: список - Фото
Фото: depositphotos.com
30.09.2019, 16:15

Также планируется упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира

В ближайшие пять лет министерство иностранных дел намерено подписать соглашение о безвизовом режиме еще с 14-ю странами. Такой план записан в переданной в Верховную Раду программе правительства.

В списке стран: Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикия, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновы острова и Ямайка.

Также сообщается, что в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Южной Кореей, Канадой, Японией, Австралией и другими.

Кроме того, в течение следующих пяти лет планируется упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

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