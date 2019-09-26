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Украина подписала безвиз со страной, популяризованной музхитом

Украина подписала безвиз со страной, популяризованной музхитом - Фото
Эквадор (фото - pixabay.com)
26.09.2019, 08:34

Подписание документов о визовой либерализации произошло во время встречи глав МИД стран на полях 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Украинцы смогут посещать Эквадор без визы. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который выложил фото с коллегой из Кито.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - пишет глава МИД.

Эквадор в Украине и по всему миру в 1997 году популяризовала немецкая дэнс-группа Sash! при участии Эдриана Родригеса, которая записала одноименный хит.

Фото: pixabay.com

Справка. Эквадор - страна с населением около 16 млн человек в жарких климатических поясах на северо-западе Южной Америки. На западе омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге - с Перу. В состав страны входят также острова Галапагос, популяризованные ученым Чарльзом Дарвином. Горная страна покрыта густой сетью рек-притоков Амазонки.

  • Эквадор - крупнейший в мире экспортер бананов, но основа его экономики - добыча и экспорт нефти.
  • Государственная валюта в Эквадоре с 2000 года - доллар США.
  • Религия - 95% католиков.
  • Президентом страны сейчас является Ленин Морено.

Вчера Украина подписала безвизовый режим с еще одной страной Южной Америки.

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безвизовый режим эквадор Южная Америка
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