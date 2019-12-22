Работаем над безвизом с Мексикой, заморской Францией - МИД

Андрей Заяц (скриншот видео Громадське радіо)

Украина работает над безвизовыми соглашениями с Мексикой, Гренадой, а также заморскими территориями Франции. Об этом в интервью Апостроф рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны. Активно работаем с Мексикой, которая пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины", - сообщил он.

Госсекретарь также добавил, что идут переговоры о введении 10-летних виз с Китаем, что, по его словам, является "почти безвизом".

На этой неделе Украина получила безвиз с Северной Македонией, которая находится на финальной стадии вступления в НАТО.

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