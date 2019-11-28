"Еще одна экзотическая страна". Украина подписала новый безвиз

Иллюстративное фото: pixabay.com

В посольстве Украины в США прошла церемония подписания договора об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами. Об этом сообщает пресс-служба украинской дипломатической миссии в США.

"Сегодня еще одна экзотическая страна "открывает" свои двери для украинцев", - говорится в сообщении.

Документ подписали временно поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

В посольстве отметили, что украинцам достаточно иметь действующий заграничный паспорт, чтобы без виз на протяжении 180 дней находится на территории Маршалловых островов, но при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.

Договор вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.