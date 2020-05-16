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Коронавирус. В Киеве за сутки 153 заболевших: карта по районам

Коронавирус. В Киеве за сутки 153 заболевших: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
16.05.2020, 12:06

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за последние сутки больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском районах

В Киеве за минувшие сутки заболели COVID-19 153 человека, среди них 17 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В Киеве после вчерашнего зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая", - подчеркнул Кличко. По его словам, умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев.

Среди заболевших: 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек - от пяти до 17 лет, а также 30 мужчин от 19 до 68 лет.

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Всего в столице - 2221 подтвержденный случай COVID-19. В больницы госпитализировали 17 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека, всего - 222.

Кличко уточнил, что больше всего больных из-за вспышки в интернате зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек, а также в Днепровском (16) и Деснянском (15).

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Данные по районам Киева

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

  • 15 мая в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек. После подтверждения коронавируса у сотрудницы интерната были проведены ПЦР-тесты, оказалось, что заболел 81 человек. Среди них - 53 воспитанницы интерната возрастом от 7 до 35 лет, а также 28 сотрудников.
  • Столичная полиция начала расследование по факту массового заболевания COVID-19 в Дарницком доме-интернате.
Арина Толина
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