Вспышка коронавируса в киевском доме-интернате: полиция открыла дело

Столичная полиция начала расследование по факту массового заболевания COVID-19 в Дарницком доме-интернате для девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители обеспечивают охрану интерната и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.