Вспышка коронавируса в киевском доме-интернате: полиция открыла дело

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Столичная полиция начала расследование по факту массового заболевания COVID-19 в Дарницком доме-интернате для девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители обеспечивают охрану интерната и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Сегодня в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек. После подтверждения коронавируса у сотрудницы интерната были проведены ПЦР-тесты, оказалось, что заболел 81 человек. Среди них - 53 воспитанницы интерната возрастом от 7 до 35 лет, а также 28 сотрудников.

На утро 15 мая в столице было 2068 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.