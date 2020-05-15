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Коронавирус. В Киеве 56 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам

Коронавирус. В Киеве 56 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам - Фото
Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)
15.05.2020, 12:10

Больше всего заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - в Дарницком районе, 10 человек

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 56 человек, один пациент умер. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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На утро 15 мая в столице 2068 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.

За сутки в Киеве 56 новых случаев коронавирусной инфекции, девять из заболевших - медики. Умер один человек, выздоровело 11.

12 из новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 10 человек.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Печерский - 399 заболевших (5 за последние сутки);

Дарницкий - 363 (10);

Деснянский - 208 (8);

Днепровский - 193 (7);

Соломенский - 186 (3);

Голосеевский - 179 (5);

Оболонский - 157 (5);

Шевченковский - 146 (5);

Святошинский - 133 (6);

Подольский - 104 (2).

  • На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 330 человек, 476 человек умерли4 473 пациентов выздоровели.
  • В четырех областях страны за сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания: карта.

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Денис Юдин
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