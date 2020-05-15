Коронавирус. В Киеве 56 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 56 человек, один пациент умер. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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На утро 15 мая в столице 2068 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.
За сутки в Киеве 56 новых случаев коронавирусной инфекции, девять из заболевших - медики. Умер один человек, выздоровело 11.
12 из новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 10 человек.
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Данные по районам:
Печерский - 399 заболевших (5 за последние сутки);
Дарницкий - 363 (10);
Деснянский - 208 (8);
Днепровский - 193 (7);
Соломенский - 186 (3);
Голосеевский - 179 (5);
Оболонский - 157 (5);
Шевченковский - 146 (5);
Святошинский - 133 (6);
Подольский - 104 (2).
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