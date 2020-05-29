"Саморазмножающаяся" РНК-вакцина защитила макак от коронавируса – исследование

Скриншот из видеозаписи Vice.com

Экспериментальная вакцина LION/repRNA-CoV2S, которую в кооперации с фармацевтической компанией HDT из Сиэтла создала группа биотехнологов во главе с профессором Университета Вашингтона Деборой Фуллер, защищает "очеловеченных" мышей и макак от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Такое заявление сделали разработчики, показав препринт исследования на сервере bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Они утверждают, что их препарат, состоящий из РНК-репликона коронавируса и неорганической липидной оболочки, - "стабильная и высокоиммуногенная" вакцина.

СПРАВКА. Препарат LION/repRNA-CoV2S - это кусочки РНК-генома коронавируса SARS-CoV-2, завернутые в жировые наночастицы. Эти "капсулы" способны проникать в клетки, где фрагменты РНК начинают реплицироваться ("размножаться"), но при этом новые частицы вируса не формируются.

Одноразовая внутримышечная инъекция, пишут исследователи, не только формирует Т-клеточный иммунитет, но и вызывает в организме множество "устойчивых и сильно нейтрализующих" IgG-антител к тем S-белкам коронавируса, благодаря которым патоген заражает клетки.

Читайте также: За три недели в ЕС собрали более 9,5 млрд евро на вакцину от коронавируса

Кровь для тестов на безопасность и эффективность вакцины брали на 10, 14, 28 и 42 день после прививки: "Не наблюдалось никаких реакций в месте введения вакцины или побочных реакций у животных в течение 42 дней".

Статья авторов носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Разработчики "саморазмножающейся" вакцины утверждают, что ее массовое производство, в отличие от мРНК-вакцин, наладить относительно легко. Далее вакцину-кандидат в клинических исследованиях будут называть HDT-301.

15 мая 2020-го вакцина ChAdOx1-nCoV-19 защитила обезьян от развития пневмонии и других повреждений легких, но не от заражения SARS-CoV-2 носоглотки.

от развития пневмонии и других повреждений легких, но не от заражения SARS-CoV-2 носоглотки. 18 мая компания Moderna Inc заявила об успешном первом этапе клинических испытаний вакцины mRNA-1273: у первых восьми привитых добровольцев появились специфичные к новому коронавирусу антитела.

заявила об успешном первом этапе Подобную вакцину создает тандем Pfizer (США) и BioNtech (ФРГ) – там также начаты клинические испытания.

Всего разработке находятся около 100 вакцин против SARS-CоV-2 .

Смотрите видео: Новейшая технология против коронавируса. Как работает мРНК-вакцина