"Саморазмножающаяся" РНК-вакцина защитила макак от коронавируса – исследование

Экспериментальная вакцина LION/repRNA-CoV2S, которую в кооперации с фармацевтической компанией HDT из Сиэтла создала группа биотехнологов во главе с профессором Университета Вашингтона Деборой Фуллер, защищает "очеловеченных" мышей и макак от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Такое заявление сделали разработчики, показав препринт исследования на сервере bioRxiv.
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Они утверждают, что их препарат, состоящий из РНК-репликона коронавируса и неорганической липидной оболочки, - "стабильная и высокоиммуногенная" вакцина.
Одноразовая внутримышечная инъекция, пишут исследователи, не только формирует Т-клеточный иммунитет, но и вызывает в организме множество "устойчивых и сильно нейтрализующих" IgG-антител к тем S-белкам коронавируса, благодаря которым патоген заражает клетки.
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Кровь для тестов на безопасность и эффективность вакцины брали на 10, 14, 28 и 42 день после прививки: "Не наблюдалось никаких реакций в месте введения вакцины или побочных реакций у животных в течение 42 дней".
Разработчики "саморазмножающейся" вакцины утверждают, что ее массовое производство, в отличие от мРНК-вакцин, наладить относительно легко. Далее вакцину-кандидат в клинических исследованиях будут называть HDT-301.
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