Коронавирус. В США готовы к испытаниям вакцины на основе "умной молекулы"

Иллюстративное фото: Rob Engelaar/ЕРА

Сегодня, 5 мая, две фармацевтические компании заявили о готовности к началу клинических испытаний в США экспериментальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.

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Американская Pfizer и немецкая BioNtech считают, что в случае, если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, она будет готова для массового использования уже в конце этого года.

Отмечается, что прототип вакцины разработан с применением технологии так называемой "умной молекулы" - матричной РНК, которая является главным посредником между ДНК и синтезирующим белки аппаратом клетки; грубо говоря, мРНК дает команду клетке производить соответствующие протеины. Реагируя на такие протеины, по замыслу исследователей, иммунная система научится вырабатывать антитела к коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире реализуется 108 проектов по разработке вакцины от COVID-19. Восемь из таких разработок одобрены для клинических испытаний.

В США Национальный институт здравоохранения первым в мире начал клинические испытания вакцины на людях в марте.

27 апреля основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что запустить масштабное производство вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 можно будет в лучшем случае в течение года.

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