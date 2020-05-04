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Коронавирус. Хакеры из РФ пытаются украсть информацию о вакцине – Великобритания

Коронавирус. Хакеры из РФ пытаются украсть информацию о вакцине – Великобритания - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
04.05.2020, 22:39

В Великобритании разоблачил операцию российских хакеров, попытавшихся украсть разработки ученых по борьбе с коронавирусом

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, атаковавших ряд университетов Соединенного Королевства, которые работают над созданием вакцины, лекарств и оборудования в борьбе против коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что представители британских спецслужб обнародовали данные об активных попытках взломать электронную почту и университетские серверы, а также проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров, работающих в направлении противодействия коронавирусу.

Уточняется, что до сих пор ни одна из их попыток не увенчалась успехом.

Сообщается, что киберпреступники действуют под патронатом правительств России, а также Китая и Ирана.

Глава Оборонного комитета британского парламента Тобаяс Элвуд считает, что Великобритания не должна медлить с ответными мерами на подобные враждебные шаги.

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Наталия Медведева
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