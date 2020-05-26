За три недели в ЕС собрали уже более 9,5 млрд евро на вакцину от коронавируса

Иллюстративное фото: Farooq Khan/EPA

В рамках кампании по сбору средств на разработку вакцины от нового коронавируса, которую начала Европейская комиссия, собрано уже более 9,5 млрд евро. Об этом в Twitter сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Замечательный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ", возглавляемого Еврокомиссией", - написала она.

Кампания по сбору средств началась 4 мая. На первом этапе было собрано 7,4 млрд евро. Цель инициативы - согласование исследований на глобальном уровне, чтобы разработать вакцину от COVID-19.

главный санврач Виктор Ляшко президент пообещал не менее $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавируса. 12 апреля заявил , что Владимир Зеленский пообещал не менее $1 млн за создание

26 мая сообщалось , что за прошлые сутки в Украине диагностировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 1 июня 2020 года в Украине - новый этап смягчения карантина, возобновляется работа спортзалов, бассейнов, автошкол.

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