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Ослабление карантина с 1 июня: заработают бассейны, спортзалы и автошколы

Ослабление карантина с 1 июня: заработают бассейны, спортзалы и автошколы - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.05.2020, 11:35

Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что сегодня-завтра на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по работе бассейнов и спортзалов

С 1 июня 2020 года в Украине - новый этап смягчения карантина, возобновляется спортзалов, бассейнов, автошкол. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек. Например, начнут работу автошколы", - отметил Ляшко, уточнив, что планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок.

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По его словам, 26-27 мая на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

Ляшко уточнил, что открытие бассейнов раньше Минздрав не рассматривал на третьем этапе ослабления карантина. "Но новые данные, которые сегодня появились о распространении коронавирусной болезни, возможностях распространения возбудителя коронавируса водным путем, в частности, в воде, которая постоянно дезинфицируется, позволяет начать работу спортивных залов, а также бассейнов в случае, если будут выполнять противоэпидемиологические нормы", - объяснил Ляшко. 

  • 26 мая сообщалось, что за минувшие сутки в Украине диагностировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
  • 26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантина.
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Арина Толина
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Виктор Ляшко минздрав коронавирус спортзалы ослабление карантина бассейны автошколы
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