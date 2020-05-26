Ослабление карантина с 1 июня: заработают бассейны, спортзалы и автошколы

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

С 1 июня 2020 года в Украине - новый этап смягчения карантина, возобновляется спортзалов, бассейнов, автошкол. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек. Например, начнут работу автошколы", - отметил Ляшко, уточнив, что планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок.

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По его словам, 26-27 мая на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

Ляшко уточнил, что открытие бассейнов раньше Минздрав не рассматривал на третьем этапе ослабления карантина. "Но новые данные, которые сегодня появились о распространении коронавирусной болезни, возможностях распространения возбудителя коронавируса водным путем, в частности, в воде, которая постоянно дезинфицируется, позволяет начать работу спортивных залов, а также бассейнов в случае, если будут выполнять противоэпидемиологические нормы", - объяснил Ляшко.

а минувшие сутки в Украине диагностировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 мая сообщалось , что з

26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантина.

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