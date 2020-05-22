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В Украине возобновили экзамены на водительские права

В Украине возобновили экзамены на водительские права - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
22.05.2020, 14:29

В МВД сдающих вождение просят иметь медицинские маски

С сегодняшнего дня, 22 мая, сервисные центры МВД возобновили принятие практических экзаменов на получение водительских прав. Об этом т пресс-служба МВД.

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"Для сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где проходил теоретический экзамен", - уточнили в МВД.

Результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Тех, кто будет сдавать вождение, просят не забыть надеть медицинскую маску.

  • 13 мая сообщалось, что в приватном доступе в государственном приложении Дія стали доступны полисы обязательного страхования гражданской ответственности водителей.

 

Арина Толина
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