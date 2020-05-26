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Коронавирус. В Минздраве объяснили, когда могут открыть детские лагеря

Коронавирус. В Минздраве объяснили, когда могут открыть детские лагеря - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.05.2020, 11:12

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что пока детские лагеря открывать не будут, это возможно на последнем этапе выхода из карантина

В Украине детские лагеря могут открыть исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина, потому что для нас очень важно, чтобы риск заражения был практически минимальным, практически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что Минздрав оперативно предоставит соответствующие рекомендации перед открытием детских лагерей.

  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • 25 апреля Кабмин показал инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится.
  • 25 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице восстанавливать работу детских секций и лагерей пока не будут.

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Арина Толина
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