Карантин. Кличко объяснил, когда могут заработать детские секции и лагеря

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве восстанавливать работу детских секций и лагерей пока не будут. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Кличко подчеркнул, что "говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано".

"Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это - перспектива июля, не раньше, по детским секциям - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - отметил Кличко.

25 мая сообщалось , что за минувшие сутки в Киеве выявили 29 случаев COVID-19, это почти в два раза меньше чем сутками ранее.

Сегодня в Киеве и Харькове открылось метро .

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