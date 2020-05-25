Карантин. Кличко объяснил, когда могут заработать детские секции и лагеря

В Киеве восстанавливать работу детских секций и лагерей пока не будут. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
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Кличко подчеркнул, что "говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано".
"Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это - перспектива июля, не раньше, по детским секциям - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - отметил Кличко.
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