Коронавирус. Новых заболевших в Украине значительно меньше, чем днем ранее

Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 24 000 человек. За минувшие сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания (сутками ранее - 468 пациентов), 10 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 152 пациента (сутками ранее - 227), пишет информационный сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 ребенка и 3757 медиков.
Госпитализированы с начала эпидемии 7362 человека, из них 282 ребенка и 8864 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 283 человек, в том числе для одного ребенка и 26 медиков.
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