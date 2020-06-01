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Коронавирус. Новых заболевших в Украине значительно меньше, чем днем ранее

Коронавирус. Новых заболевших в Украине значительно меньше, чем днем ранее - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
01.06.2020, 09:15

Вчера COVID-19 диагностировали у 340 человек, а сутками ранее таких было 468

Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 24 000 человек. За минувшие сутки зафиксировано 340 новых случаев заболевания (сутками ранее - 468 пациентов), 10 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 152 пациента (сутками ранее - 227), пишет информационный сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 ребенка и 3757 медиков.

Госпитализированы с начала эпидемии 7362 человека, из них 282 ребенка и 8864 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 283 человек, в том числе для одного ребенка и 26 медиков.

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Денис Юдин
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