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Коронавирус. В мире выявили самое большое суточное число заражений

Коронавирус. В мире выявили самое большое суточное число заражений - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
23.05.2020, 07:45

По последним данным, больше всего заразились COVID-19 в США, Бразилии и России

В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 107 716. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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На утро 23 мая в мире заболели COVID-19 5 304 355 человек, 340 004 умерли, 2 158 587 выздоровели.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 645 094 человек, зафиксированы 97 647 летальных случаев, выздоровели 403 201 пациентов.

На втором месте – Бразилия, заразились COVID-19 332 382 человека, 21 116 умерли, выздоровели 135 430.

На третьем – Россия, 326 448 заболевших, 3 249 летальных случаев, 99 825 выздоровевших.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.
  • 20 мая в ВОЗ заявили, что в мире зарегистрировано рекордное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом - 106 000.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
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