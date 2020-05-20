ВОЗ заявила о самом большом суточном числе заражений с начала вспышки

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

В мире зарегистрировано рекордное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом — 106 000. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

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"Нам еще предстоит долгий путь к преодолению пандемии COVID-19. За последние 24 часа ВОЗ зарегистрировала 106 000 новых случаев болезни — самое большое количество за один день с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, в течение текущих суток зарегистрировано 62 529 новых случаев заболевания, за вчерашний день - 94 813.

На сегодняшний день, по информации проекта, которая основана на официальных данных стран, десятка антирейтинга по количеству новых случаев коронавируса выглядит следующим образом.



По состоянию на 22:35 20 мая, в мире заболели коронавирусной инфекцией 5 045 467 человек, 327 462 умерли, 1 999 734 выздоровели. В Украине на утро 20 мая коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человек умерли, 5955 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.