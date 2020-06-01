Коронавирус. В мире выздоровели 2,8 млн человек: динамика в десяти странах

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

На утро 1 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 267 408 человек, 373 961 умерли, 2 847 541 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША – на первом месте по количеству инфицированных, 1 837 170 заразились, 106 195 умерли, выздоровели 599 867 пациентов.

На втором месте находится Бразилия, 514 992 заболевших, 29 341 летальных случаев, 206 555 выздоровевших

Россия занимает третью позицию, больны COVID-19 405 843 человека, 4693 умерли, выздоровели 171 883.

На четвертом месте - Испания, где 286 509 зараженных , 27 127 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

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Британия – на пятом, в стране 274 762 случаев, 38 489 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 232 997 человек, летальных случаев 33 415, 157 507 выздоровевших.

На седьмом - Индия, где 190 622 инфицированы, 5408 умерли, 91 855 выздоровели.

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Франция – на восьмом, заболели 188 882, 28 802 умерли, 68 355 выздоровели.

Германия – на девятом, 183 494 заболевших, 8 605 умерли, 165 200 выздоровели.

Перу – на десятом, заболели 164 476, умерли 4509, выздоровели 67 208.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

20 мая в ВОЗ заявили , что в мире зарегистрировано рекордное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом - 106 000.

23 мая в мире зарегистрировали новое рекордное суточное число заражений - 107 716.

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