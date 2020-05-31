Коронавирус. В мире выявили новое самое большое суточное число заражений

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 124 103. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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На утро 31 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 159 953 человек, 371 006 умерли, 2 738 179 выздоровели.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 816 820 человек, зафиксированы 105 557 летальных случаев, выздоровели 535 238 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 499 966 заболевших, 28 849 летальных случаев, 205 371 выздоровевших

На третьем – Россия, заразились COVID-19 396 575 человека, 4555 умерли, выздоровели 167 469.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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в мире зарегистрировано рекордное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом - 106 000. 20 мая в ВОЗ заявили , что

107 716. 23 мая в мире зарегистрировали новое рекордное суточное число заражений -

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