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Коронавирус. В мире выявили новое самое большое суточное число заражений

Коронавирус. В мире выявили новое самое большое суточное число заражений - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
31.05.2020, 07:45

По последним данным, за сутки наибольшее количество новых зараженных выявили в Бразилии

В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 124 103. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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На утро 31 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 159 953 человек, 371 006 умерли, 2 738 179 выздоровели.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 816 820 человек, зафиксированы 105 557 летальных случаев, выздоровели 535 238 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 499 966 заболевших, 28 849 летальных случаев, 205 371 выздоровевших

На третьем – Россия, заразились COVID-19 396 575 человека, 4555 умерли, выздоровели 167 469.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.
  • 20 мая в ВОЗ заявили, что в мире зарегистрировано рекордное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом - 106 000.
  • 23 мая в мире зарегистрировали новое рекордное суточное число заражений - 107 716.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
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