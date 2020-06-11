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Коронавирус. В Украине рекорд суточной заболеваемости за все время эпидемии

Коронавирус. В Украине рекорд суточной заболеваемости за все время эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
11.06.2020, 08:04

За сутки в стране появилось почти 700 новых больных с коронавирусом SARS-CoV-2. За время эпидемии в стране выявили 29 070 заболевших COVID-19

В Украине зафиксировали 689 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

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За последние сутки коронавирус выявили у 689 человек (сутками ранее - 525), 372 пациентов выздоровели (357), 21 больной умер (23).

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 29 070 заболевших, 13 141 выздоровевших и 854 умерших.

Смотрите также: Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

Марк Сировой
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