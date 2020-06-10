Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

В Украине изменили критерий зачисления больного коронавирусной болезнью COVID-19 в список выздоровевших. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"У нас изменены подходы для выписки больных коронавирусной болезнью из стационаров и снятия диагноза COVID-19 после выздоровления. Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд негативных ПЦР-тестов. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест", - сказал медик.
Он также добавил, что в Минздраве ожидают роста числа выздоровевших в связи с веденными изменениями.
Смотрите также: Коронавирус. Сегодня карантин не ослабят в Киеве и шести областях – Ляшко