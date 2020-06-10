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Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.06.2020, 10:00

В Минздраве ожидают, что число выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 вырастет после изменения критериев их определения, отметил Ляшко

В Украине изменили критерий зачисления больного коронавирусной болезнью COVID-19 в список выздоровевших. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"У нас изменены подходы для выписки больных коронавирусной болезнью из стационаров и снятия диагноза COVID-19 после выздоровления. Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд негативных ПЦР-тестов. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест", - сказал медик.

Он также добавил, что в Минздраве ожидают роста числа выздоровевших в связи с веденными изменениями.

  • За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса. 
  • Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

Смотрите также: Коронавирус. Сегодня карантин не ослабят в Киеве и шести областях – Ляшко

 

Марк Сировой
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Виктор Ляшко Украина коронавирус выздоровевшие COVID-19 пцр-тест
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