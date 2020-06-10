Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Украине наибольшее количество смертей за сутки с начала эпидемии

Коронавирус. В Украине наибольшее количество смертей за сутки с начала эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
10.06.2020, 08:06

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 23 381 пациента, из них умерли 833 больных COVID-19

В Украине за последние сутки, 9 июня, зафиксировали 525 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. Днем ранее этот показатель составлял 394 заболевших, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также за минувшие сутки выздоровели 357 человек (днем ранее - 217), умерли 23 пациента (днем ранее - 13).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

Смотрите также: Зеленский хотел заболеть коронавирусом и закрыться на Банковой. Отговорили

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Украина коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 