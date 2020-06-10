Коронавирус. В Украине наибольшее количество смертей за сутки с начала эпидемии

Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA

В Украине за последние сутки, 9 июня, зафиксировали 525 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. Днем ранее этот показатель составлял 394 заболевших, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Также за минувшие сутки выздоровели 357 человек (днем ранее - 217), умерли 23 пациента (днем ранее - 13).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

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