В ВОЗ заявили о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Несмотря на то, что в Европе ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается. Об этом заявили сегодня, 8 июня, во Всемирной организации здравоохранения, передает пресс-служба ВОЗ.
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В настоящее время ВОЗ зарегистрировала почти 7 000 000 случаев заболевания COVID-19 и почти 400 000 случаев смерти.
По данным ВОЗ, каждый из последних 10 дней в мире регистрировалось более 100 000 случаев. А вчера, 7 июня, было зафиксировано более 136 000 случаев заражения – самый высокий дневной показатель за этот период.
Отмечается, что почти 75% вчерашних случаев произошло в 10 странах, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.
Сообщается, что рост числа случаев COVID-19 наблюдается и в большинстве стран африканского региона, а также в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии.
В ВОЗ предупреждают те несколько стран мира, где наблюдаются позитивные признаки: самой большой угрозой для них сейчас является самоуспокоение.
Во Всемирной организации здравоохранения по-прежнему призывают к активному эпиднадзору, особенно учитывая возобновление массовых собраний.
Также в ВОЗ обратились к протестующим по всему миру с просьбой делать это безопасно – соблюдать дистанцию, избегать прикосновений и носить защитные маски.
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