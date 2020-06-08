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В ВОЗ заявили о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

В ВОЗ заявили о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
08.06.2020, 21:03

Во Всемирной организации здравоохранения говорят о о глобальном ухудшении ситуации с распространением коронавируса

Несмотря на то, что в Европе ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается. Об этом заявили сегодня, 8 июня, во Всемирной организации здравоохранения, передает пресс-служба ВОЗ.

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В настоящее время ВОЗ зарегистрировала почти 7 000 000 случаев заболевания COVID-19 и почти 400 000 случаев смерти.

По данным ВОЗ, каждый из последних 10 дней в мире регистрировалось более 100 000 случаев. А вчера, 7 июня, было зафиксировано более 136 000 случаев заражения – самый высокий дневной показатель за этот период.

Отмечается, что почти 75% вчерашних случаев произошло в 10 странах, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Сообщается, что рост числа случаев COVID-19 наблюдается и в большинстве стран африканского региона, а также в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии.

В  ВОЗ предупреждают те несколько стран мира, где наблюдаются позитивные признаки: самой большой угрозой для них сейчас является самоуспокоение.

Во Всемирной организации здравоохранения по-прежнему призывают к активному эпиднадзору, особенно учитывая возобновление массовых собраний.

Также в ВОЗ обратились к протестующим по всему миру с просьбой делать это безопасно – соблюдать дистанцию, избегать прикосновений и носить защитные маски.

  • В Украине в течение последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.
  • Сегодня, 8 июня, сообщалось, исследователи университета Калифорния-Беркли проанализировали эффективность карантина и заявили, что благодаря введению ограничений в мире удалось предотвратить более 500 млн заражений.

Читайте также: Коронавирус. ВОЗ изменила свои рекомендации по ношению масок

Наталия Медведева
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