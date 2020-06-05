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Коронавирус. ВОЗ изменила свои рекомендации по ношению масок

Коронавирус. ВОЗ изменила свои рекомендации по ношению масок - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
05.06.2020, 21:42

Организация рекомендует носить маски в людных местах, если физическое дистанцирование затруднено

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свое руководство по противодействию пандемии коронавируса. Организация рекомендует носить маски, в том числе тканевые, в общественных местах, где существует риск передачи COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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В своем новом руководстве, основанном на данных исследований, ВОЗ подчеркнула, что маска является лишь одним из ряда инструментов, которые могут снизить риск передачи вируса, и не должна давать ложного чувства защиты.

Если раньше ВОЗ настаивала на использовании только медицинских масок, то сейчас в организации одобрили также самодельные тканевые маски.

"ВОЗ рекомендует правительствам поощрять население носить маски в местах, где широко распространена передача, а физическое дистанцирование затруднено, например, в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях", - цитирует CNN гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса.

Также в ВОЗ рекомендуют использовать маски всем медикам в клинических зонах, а не только тем, кто имеет дело с коронавирусом.

Как сообщили сегодня в КГГА, в Киеве группа пассажиров избила водителя трамвая, который сделал им замечание по поводу отсутствия масок.

Вадим Ребрина
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ВОЗ маска коронавирус COVID -19
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