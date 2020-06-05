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В Киеве пассажиры избили водителя трамвая из-за замечания по поводу масок

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая из-за замечания по поводу масок - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.06.2020, 21:14

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга

В Киеве группа пассажиров избила водителя трамвая, который сделал им замечание по поводу отсутствия масок. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

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Инцидент произошел на трамвайном маршруте №33к на остановке "Улица Петра Запорожца".

В Киевпасстрансе говорят, что водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные избили водителя и скрылись.

На место была вызвана скорая помощь и сотрудники полиции. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту инцидента.

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 82, днем ранее оно составляло 77 человек. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин. 

Вадим Ребрина
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