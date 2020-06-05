Коронавирус. В Киеве растет число заболевших, карантин ослаблен не будет

Контрактовая площадь в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 82, днем ранее оно составляло 77 человек. Эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, из-за осложнения эпидемиологической ситуации вчера было принято решение не ослаблять меры карантина в Киеве, в том числе не будут открываться на вход рестораны и кафе, не возобновят работу бассейны.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3292 заболевших коронавирусом. Четыре человека умерли от болезни за прошедшие сутки, с начала эпидемии - 73. Выздоровело за сутки в столице 27 человек, всего - 876.

Среди новых заболевших - 14 медиков. 16 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Подольском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 639 заболевших (21 за сутки);

Печерский - 451 (8);

Деснянский - 374 (12);

Днепровский - 334 (6);

Соломенский - 293 (5);

Голосеевский - 257 (1);

Святошинский - 255 (4);

Оболонский - 246 (5);

Шевченковский - 226 (7);

Подольский - 217 (13).

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

По данным Минздрава, Киев и семь областей не готовы для ослабления карантина.

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