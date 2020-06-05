Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Киеве растет число заболевших, карантин ослаблен не будет

Коронавирус. В Киеве растет число заболевших, карантин ослаблен не будет - Фото
Контрактовая площадь в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.06.2020, 12:14

Больше всего заболевших в Киеве за сутки - в Дарницком, Подольском и Деснянском районах

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 82, днем ранее оно составляло 77 человек. Эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кличко, из-за осложнения эпидемиологической ситуации вчера было принято решение не ослаблять меры карантина в Киеве, в том числе не будут открываться на вход рестораны и кафе, не возобновят работу бассейны.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3292 заболевших коронавирусом. Четыре человека умерли от болезни за прошедшие сутки, с начала эпидемии - 73. Выздоровело за сутки в столице 27 человек, всего - 876.

Среди новых заболевших - 14 медиков. 16 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Подольском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 639 заболевших (21 за сутки);

Печерский - 451 (8);

Деснянский - 374 (12);

Днепровский - 334 (6);

Соломенский - 293 (5);

Голосеевский - 257 (1);

Святошинский - 255 (4);

Оболонский - 246 (5);

Шевченковский - 226 (7);

Подольский - 217 (13).

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.
  • По данным Минздрава, Киев и семь областей не готовы для ослабления карантина.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 