Коронавирус. В Киеве растет число заболевших, карантин ослаблен не будет

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 82, днем ранее оно составляло 77 человек. Эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
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По словам Кличко, из-за осложнения эпидемиологической ситуации вчера было принято решение не ослаблять меры карантина в Киеве, в том числе не будут открываться на вход рестораны и кафе, не возобновят работу бассейны.
Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3292 заболевших коронавирусом. Четыре человека умерли от болезни за прошедшие сутки, с начала эпидемии - 73. Выздоровело за сутки в столице 27 человек, всего - 876.
Среди новых заболевших - 14 медиков. 16 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 639 заболевших (21 за сутки);
Печерский - 451 (8);
Деснянский - 374 (12);
Днепровский - 334 (6);
Соломенский - 293 (5);
Голосеевский - 257 (1);
Святошинский - 255 (4);
Оболонский - 246 (5);
Шевченковский - 226 (7);
Подольский - 217 (13).
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