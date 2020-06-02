Коронавирус. Карантин могут продлить после 22 июня, но он будет другим – Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Если к 22 июня эпидемиологическая ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 будет оставаться на нынешнем уровне, то карантин могут продлить, но он будет с изменениями. Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, карантин до 22 июня "будет 100%". Затем в Минздраве будут смотреть, как повлияет на заболеваемость серия смягчений, в том числе возобновление авиасообщения, которое запланировано на 15 июня.

"Если она (эпидемиологическая ситуация, - ред.) будет на таком же уровне, мы опять-таки будем пересматривать карантин. Он будет адаптивный. И адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта. Сейчас, если область не попадает (под критерии смягчения, - ред.) из-за одного населенного пункта, то закрывается вся область", - пояснил медик.

Врач добавил, что в МОЗ будут также учитывать и опыт стран Европы, которые первыми приняли удар пандемии.

На вопрос журналиста о том, когда можно будет "поставить точку" и вновь жать руки при встрече, Ляшко ответил, что "спрогнозировать это тяжело". По его мнению, с определенными ограничениями придется жить в течение лета и осени.

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

С 1 июня стартовал новый этап ослабления ограничений - что разрешат открыть.

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